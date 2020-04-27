Экс-форвард сборной Италии: Меня собирались убить в драке в баре – я попросил Тотти и Де Росси пойти и разобраться

Одиозный экс-нападающий Ромы и сборной Италии Пабло Освальдо вспомнил один инцидент в Вечном городе, а также поделился мнением о Франческо Тотти.

"Однажды меня собирались убить в баре во время драки. Это было в Риме. Я попросил Тотти и Де Росси пойти туда со мной и разобраться. Я не глупый.

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Когда-то я сказал Тотти, что его жена, видимо, должна изменять ему. Он слишком идеален. У него не было абсолютно никаких проблем – как с внешностью, так и в личной жизни. Более того – у него даже не было неприятного запаха изо рта. Удивительно! Без сомнения, это лучший игрок, с которым я выступал", – цитирует Освальдо Football Italia со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, итальянец аргентинского происхождения завершил с футболом в 30 лет ради музыки, но недавно возобновил карьеру, подписав контракт с Банфилдом.

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