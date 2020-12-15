Экс-форвард сборной Италии Борини расширил свою коллекцию клубов – девятым стал новичок турецкой Суперлиги
Нападающий Фабио Борини в который раз подтвердил свою репутацию футбольного пилигрима.
Итальянец договорился о контракте с Карагюмрюком, сообщает официальный Twitter новичка турецкой Суперлиги.
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Летом Борини присоединился к Вероне, сыграл 14 матчей (3 гола), а в конце сентября внезапно разорвал соглашение. Карагюмрюк станет 9 клубом в карьере 29-летнего нападающего. Ранее Фабио выступал за Челси, Суонси, Парму, Рому, Ливерпуль, Сандерленд и Милан.
Добавим, что Борини вынужден ждать 1 января, чтобы трансферное окно в Турции открылось, и его смогли заявить за Карагюмрюк.
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