Рауль де Томас уже думает о том, чем займётся после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Рауль де Томас признался, что хочет посвятить себя корриде, когда его игровая карьера закончится. Его действующий контракт с Райо Вальекано рассчитан до лета 2027 года, после чего 29-летний игрок, скорее всего, завершит карьеру.

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"Когда я завершу карьеру, я продолжу заниматься корридой. Но эти планы не отвлекают меня ни на минуту от моей работы футболистом в данный момент. Когда я был маленький, дома я надевал рубашку, брал полотенце и начинал корриду. Родители увидели меня и удивились. И все же, если бы я не был игроком, я бы стал тореадором, потому что это профессия, которой я восхищаюсь, и которая мне очень нравится", – цитирует Рауля Mundo Deportivo.

Напомним, что воспитанник Реала поиграл за Кордову, Вальядолид, Бенфику и Эспаньол. На его счету 4 матча за сборную Испании.

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