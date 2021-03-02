Нападающий Никица Елавич решил не продолжать активные выступления из-за проблем со здоровьем.

Локомотива Загреб в своем твиттере сообщила, что бывший форвард сборной Хорватии Никица Елавич прекратил выступления на профессиональном уровне.

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Главной причиной такого решения стали частые травмы, в частности проблемы с коленом, хотя игрок еще желает выступать.

Елавич известен своими выступлениями за Эвертон, Халл Сити и Вест Хэм, играл и за целый ряд других клубов из Австрии, Бельгии, Хорватии, Китая и Шотландии. Нападающий также представлял сборную Хорватии на Евро-2012 и ЧМ-2014.

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