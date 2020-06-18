Экс-форвард сборной Германии влип в скандал – он самовольно разорвал контракт, а клуб угрожает судом

Бывший нападающий сборной Германии Макс Крузе решил завершить свои выступления за Фенербахче.

Турецкий клуб сообщил, что 32-летний футболист разорвал контракт в одностороннем порядке. Причиной стала якобы задержка в выплате зарплаты.

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Фенербахче считает это решение несправедливым и необоснованным. Клуб утверждает, что долгов перед игроком нет. При этом задержка выплат во время пандемии коронавируса соответствует указаниям Федерации футбола Турции и ФИФА. Клуб намерен подать на игрока в суд.

К слову, Крузе перебрался в Фенербахче прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий провел за турецкий клуб 23 матча, записав в свой актив 7 голов и 8 ассистов.

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