Экс-форвард Монако, Байера и сборной Германии Кевин Фолланд продолжит карьеру в клубе третьей Бундеслиги Мюнхен 1860. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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32-летний форвард доиграет текущий сезон за берлинский Унион, после чего летом вернется в клуб, где начинал свою профессиональную карьеру. Детали контракта и условия перехода не раскрываются.

"Для меня возвращение в Мюнхен 1860 – это закольцовка. Я счастлив, что смогу оправдать оказанное мне доверие и снова отдать всего себя любимому клубу", – отметил форвард.

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