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Экс-форвард сборной Франции Гомис, празднуя забитый гол, безумно напугал болбоя – курьезное видео дня

20:29 83 Читати українською
Экс-форвард сборной Франции Гомис, празднуя забитый гол, безумно напугал болбоя – курьезное видео дня
Бафетимби Гомис / фото из соцсетей

Бывший нападающий сборной Франции Бафетимби Гомис, который сейчас выступает за Аль-Хиляль, напугал болбоя во время матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Иттихада.

Вчера, 21 февраля, Аль-Хиляль со счетом 2:0 обыграл на выезде Аль-Иттихад, а сам Гомис забил победный мяч, открыв счет в матче на 67-й минуте.

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Форвард отметил взятие ворот в своем фирменном стиле – игрок пародирует движение пантеры, которая подкрадывается. Когда Гомис начал ползти по газону в направлении мальчика, сидящего на стуле за пределами поля, болбоя настолько напугало поведение Бафетимби, что он не выдержал и убежал прочь.

Работники стадиона успокоили парня, а сам Гомис вскоре извинился и подарил ему свою футболку.

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Заметим, что Аль-Хиляль уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, а Гомис возглавляет список лучших бомбардиров первенства, забив 17 голов в 24-х матчах.

Теги
Видеоновости Мир Бафетимби Гомис Бафетимби Гомис футбольные курьёзы Аль-Хиляль
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