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Экс-форвард сборной Франции Гомис потерял сознание посреди матча – нападающий умудрился доиграть поединок

16:04 - Читати українською
Экс-форвард сборной Франции Гомис потерял сознание посреди матча – нападающий умудрился доиграть поединок
Бафетимби Гомис (на газоне) / EPA

Нападающий Аль-Хиляль Бафетимби Гомис пережил ужасный инцидент во время поединка в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Француз потерял сознание на 13 минуте матча и упал на газон во время поединка чемпионата Саудовской Аравии, сообщает The Sun.

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Игроки жестами сразу вызвали медицинскую бригаду, которая предоставила форварду помощь. Отметим, что Гомис сумел не только прийти после такого, но и доиграть матч до конца. Врачи установили причину – вазовагальный синкоп, который случился из-за жары. У форварда внезапно снизилась частота сердечных сокращений, что привело к падению артериального давления.

К слову, Гомис провел 31 поединок за Аль-Хиляль в сезоне 2019/20, записав в свой актив 25 голов и 4 ассиста.

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Мир Бафетимби Бафетимби Гомис Аль-Хиляль Аль-Хиляль
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