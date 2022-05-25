Фред испытывает проблемы с левым глазом, из-за чего задумался о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщает Globo.

Арсенал близок к подписанию Жезуса за 50 млн евро

Руководство Флуминенсе попросило отложить это решение до 21 июля – дату 120-летия клуба. Пока форвард не может даже тренироваться.

Добавим, что за свою карьеру Фред успел поиграть за Америку, Крузейро, Лион, Флуминенсе и Атлетико Минейро. В составе сборной Бразилии всего провел 39 матчей, в которых отличился 16 голами.

Россия напала на Украину: Петраков отказался от матчей сборной, топ-поступок игрока Динамо (LIVE)