Экс-форвард сборной Бразилии решил закончить карьеру из-за проблем с глазом
11:05 - Читати українською
Форвард Флуминенсе Фред планирует прекратить активные выступления в ближайшее время.
Фред испытывает проблемы с левым глазом, из-за чего задумался о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщает Globo.
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Руководство Флуминенсе попросило отложить это решение до 21 июля – дату 120-летия клуба. Пока форвард не может даже тренироваться.
Добавим, что за свою карьеру Фред успел поиграть за Америку, Крузейро, Лион, Флуминенсе и Атлетико Минейро. В составе сборной Бразилии всего провел 39 матчей, в которых отличился 16 голами.
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