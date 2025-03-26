"Судить нападающего принято по количеству забитых голов. И, скажем так, в этом плане Довбик выступает не так уж и плохо. Но я не вижу его активного участия в командной игре, он часто проигрывает борьбу за мяч. Артем должен давать больше. Тем более, что стоил немало.

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Надеюсь, это лишь вопрос адаптации, как это было в первом сезоне Джеко. Бесспорно, на него влияют ситуация в Украине и некоторые травмы. Я хотел бы дать парню один совет: праздновать голы, делиться этим моментом радости с болельщиками. Это также может ему помочь", – поделился Товальери в интервью Siamo la Roma.

Напомним, Довбик присоединился к Роме прошлым летом, сыграл за "волков" 38 матчей, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

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