Хетафе активно работает над трансфером Луки Йовича – 27-летнего нападающего, который покинул Милан и сейчас имеет статус свободного агента. Как сообщает Marca, сербский форвард был предложен мадридскому клубу, и тот уже изучает возможность оформления сделки.

Форвард Милана может перейти в мексиканский клуб – переговоры уже ведутся

Ключевыми условиями являются прохождение медосмотра и договоренность по зарплате. В Милане Йович получал 3,28 миллиона евро в год – для Хетафе это слишком высокая сумма. Однако ситуацию может изменить ожидаемая продажа Кристантуса Уче в АПЛ, что высвободит бюджет.

Чтобы вложиться в лимит зарплат, Хетафе также рассматривает продажу одного из своих самых оплачиваемых игроков – Борхи Майораля, что может открыть путь для перехода Йовича.

У сербского форварда уже был период в столице Испании – он выступал за Реал с 2019 по 2022 год (в 2021 играл в аренде за Айнтрахт). Затем были Фиорентина и Милан, где форвард провел два сезона, сыграл 47 матчей, забил 13 голов и выиграл Суперкубок Италии.

Йович, по данным источника, положительно относится к возвращению в Испанию. Основным конкурентом Хетафе остается мексиканский Крус Асуль, который первым начал переговоры, но сейчас поставил процесс на паузу из-за активности испанского клуба.

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