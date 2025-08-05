Афинский АЕК официально объявил о трансфере нападающего Луки Йовича. 27-летний игрок сборной Сербии присоединился к команде после завершения контракта с Миланом, за который он выступал последние два сезона.

Экс-игрок Реала и Милана переходит в клуб, за который выступали украинцы

Йович – воспитанник Црвены Звезды. В 2016 году он громко заявил о себе в Айнтрахте: 36 голов в 75 матчах, Кубок Германии 2018/19, признание лучшим центрфорвардом Бундеслиги и попадание в символические сборные чемпионата и Лиги Европы.

В 2019 году Реал Мадрид заплатил за серба 60 миллионов евро. Со "сливочными" он дважды становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2021/22. Также имел короткую аренду обратно в Айнтрахт в 2021-м.

После не слишком удачного периода в Реале, Йович перезапустил карьеру в Фиорентине, где забил 13 голов в 50 матчах, а затем перешел в Милан – еще 13 мячей в 47 встречах. В апреле 2025-го был признан MVP месяца в составе "россонери".

На счету нападающего – 45 матчей и 11 голов за сборную Сербии, с которой он играл на чемпионате мира-2018, чемпионате мира-2022 и Евро-2024, где также отметился забитым мячом. Отметим, что Йович зашкварился вместе со сборной Сербии, приняв участие в товарищеском матче против сборной России в марте 2024 года.

Россия впервые с начала полномасштабной войны сыграет с европейской сборной – известна дата позорного матча