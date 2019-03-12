Экс-форвард Реала и Арсенала Баптишта покинул румынский Клуж

Бывший нападающий мадридского Реала, лондонского Арсенала, ряда других клубов, а также сборной Бразилии Жулио Баптишта больше не будет играть за румынский ЧФР Клуж.

Бразильский ветеран получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт Клужа.

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Баптишта и румынский клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. 37-летний нападающий стал игроком ЧФР лишь в августе. Однако, заиграть в чемпионате Румынии бразильцу не удалось. Он провел за "железнодорожников" только 3 матча во всех турнирах.

Ранее Жулио Баптишта играл на родине за Сан-Паулу и Крузейро, испанские Севилью, Реал, Малагу, лондонский Арсенал, итальянскую Рому и Орландо Сити из МЛС.

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