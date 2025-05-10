Экс-форвард ПСЖ сменит клуб летом – его ждут в АПЛ после успехов в Германии
Нападающий Айнтрахта Франкфурт Уго Экитике сменит клубную прописку уже после завершения сезона.
Экитике будет продан Айнтрахтом этим летом, утверждает Фабрицио Романо. Отмечается, что уже были контакты с представителями игрока со стороны топ-клубов из АПЛ.
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Сам Экитике пока хочет сосредоточиться на достижении места, которое обеспечит место в Лиге чемпионов Айнтрахту на следующий сезон, после чего будет решать вопросы относительно своего будущего.
Напомним, Айнтрахт выкупил Экитике из ПСЖ прошлым летом за 16,5 млн евро. В текущем сезоне Уго сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 ассистами.
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