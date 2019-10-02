Экс-форвард Ниццы признался, почему украл часы у одноклубника

Экс-нападающий французского клуба Ламин Диаби объяснил, почему украл часы стоимостью 70 тысяч евро у своего одноклубника Каспера Дольберга в раздевалке команды.

"Я поступил так не из-за жадности, а из-за разочарования и зависти. Мне всего 18 лет, но это не оправдание. Моя сложная ситуация контрастировала с успехом Дольберга. Я взял его часы без причины, возможно, немного из-за ревности.

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Вместо того, чтобы бороться за место на поле, я сделал трусливый поступок. Теперь я покидаю команду, где всегда хотел добиться успеха и процветать. Это самое большое наказание для меня", – написал Диаби на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, руководство Ниццы решило в одностороннем порядке распрощаться с Ламином Диаби, который ранее признался в краже часов. Дольберг обнаружил пропажу своих часов стоимостью 70 тысяч евро. Датчанин обратился в полицию, которая провела расследование происшествия. Диаби в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также обязался возместить ущерб Касперу.

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