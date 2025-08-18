Экс-форвард молодежной сборной Украины отличился в Кубке Тото – 10 гол за год (ВИДЕО)
Украинский нападающий Ирони Тверии Станислав Беленький забил в матче против Хапоэля Петах-Тиква. Видео гола смотрите на "Футбол 24".
Кубок Тото, матч за 11 место
Хапоэль Петах-Тиква – Ирони Тверия – 3:2
Голы: Голан, 21, Дгани, 33, Гиссин, 84 – Готлиб, 11, Беленький, 49
Украинец Станислав Беленький отличился за Ирони Тверия в Кубке Тото – третьем по значению турнире тамошнего футбола после Премьер-лиги и Кубка Израиля. Это уже его 10 гол с момента смены клуба летом 2024-го. В матче плей-офф за 11 место 26-летний бывший форвард молодежной сборной Украины сравнял счет в начале второго тайма, но в итоге его команда уступила Хапоэлю из Петах-Тиквы со счетом 2:3.
Напомним, Беленький является воспитанником донецкого Олимпика. Также он успел поиграть за Рух, но преимущественно выступал заграницей: в Динамо Брест, Динамо Тбилиси, Маккаби Нетания и других клубах.
