Экс-форвард Милана официально стал одноклубником Шахова в Лечче

Итальянский нападающий Джанлука Лападула продолжит карьеру в составе новичка Серии А.

Лечче на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Джанлукой Лападулой.

Лечче официально представил Шахова

Отмечается, что "джалоросси" арендовали 29-летнего форварда до конца сезона с правом полноценного выкупа.

Напомним, недавно новичок Серии А также объявил о трансфере украинского полузащитника Евгения Шахова.

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