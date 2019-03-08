Экс-форвард Металлиста Жажа стал игроком корейского Соннама

Бывший нападающий харьковского Металлиста Жажа Коэльо стал игроком клуба Соннам из Южной Кореи.

Опытный бразилец будет выступать за Соннам. Эту информацию подтвердил официальный твиттер клуба.

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На Корейский полуостров Жажа перебрался в статусе свободного агента. Два последних года он провел в Премьер-лиге Таиланда, где защищал цвета местных грандов – Бурирам Юнайтед и Муангтонг Юнайтед.

В сезоне-2018 Жажа Коэльо провел 12 матчей в первенстве Таиланда, в которых забил 14 мячей. В 2008-2010 гг, а также в сезоне 2013/14 форвард играл в харьковском Металлисте, с которым завоевал серебряные медали чемпионата Украины и играл в еврокубках.

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