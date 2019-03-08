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Экс-форвард Металлиста Жажа стал игроком корейского Соннама

13:28 17 Читати українською
Экс-форвард Металлиста Жажа стал игроком корейского Соннама
Жажа Коельо / Belga

Бывший нападающий харьковского Металлиста Жажа Коэльо стал игроком клуба Соннам из Южной Кореи.

Опытный бразилец будет выступать за Соннам. Эту информацию подтвердил официальный твиттер клуба.

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На Корейский полуостров Жажа перебрался в статусе свободного агента. Два последних года он провел в Премьер-лиге Таиланда, где защищал цвета местных грандов – Бурирам Юнайтед и Муангтонг Юнайтед.

В сезоне-2018 Жажа Коэльо провел 12 матчей в первенстве Таиланда, в которых забил 14 мячей. В 2008-2010 гг, а также в сезоне 2013/14 форвард играл в харьковском Металлисте, с которым завоевал серебряные медали чемпионата Украины и играл в еврокубках.

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Мир Жажа Коэльо Жажа Коэльо Трансферы Соннам Соннам
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