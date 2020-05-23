Экс-форвард Металлиста покончил жизнь самоубийством

Известный сербский футболист, который в свое время выступал в Украине, покончил с собой.

Бывший нападающий харьковского Металлиста Милян Мрдакович застрелился в собственной квартире, сообщает издание Sportske.net.

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Трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где 38-летний экс-футболист жил вместе со своей девушкой. После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "Я больше не могу" взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители по прибытии обнаружили тело известного футболиста – Милян выстрелил себе в голову.

Напомним, Мрдакович начал профессиональную карьеру футболиста в бельгийском Андерлехте. В Металлист нападающий перешел из австрийского Ред Булла в 2005 году и провел в команде Маркевича сезон 2005/06.

В общем успел поиграть в футболках более 20 клубов. Выступал за сборную Сербии на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Повесил бутсы на гвоздь на родине в 2017 году. За свою карьеру забил 150 голов в 397 играх.

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