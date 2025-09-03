Экс-форвард Манчестер Сити перебрался к участнику Лиги Европы
Форвард Севильи Келечи Ихеаначо продолжит свою карьеру в чемпионате Шотландии.
Селтик официально объявил о переходе нападающего Келечи Ихеаначо. 28-летний нигериец присоединился к шотландскому клубу на правах свободного агента.
Соглашение с Селтиком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Накануне перехода к "кельтам" Ихеаначо разорвал контракт с Севильей.
Келечи выступал также за Манчестер Сити, Лестер и Мидлсбро. За Севилью нигериец отыграл лишь в 11 матчах, в которых забил три гола.
К слову, Селтик будет выступать в Лиге Европы в этом сезоне.
