Форвард Севильи Келечи Ихеаначо продолжит свою карьеру в чемпионате Шотландии.

Селтик официально объявил о переходе нападающего Келечи Ихеаначо. 28-летний нигериец присоединился к шотландскому клубу на правах свободного агента.

Соглашение с Селтиком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Накануне перехода к "кельтам" Ихеаначо разорвал контракт с Севильей.

Келечи выступал также за Манчестер Сити, Лестер и Мидлсбро. За Севилью нигериец отыграл лишь в 11 матчах, в которых забил три гола.

К слову, Селтик будет выступать в Лиге Европы в этом сезоне.

