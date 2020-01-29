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Экс-форвард Манчестер Сити Бони перебрался на Ближний Восток

13:28 29 Читати українською
Экс-форвард Манчестер Сити Бони перебрался на Ближний Восток
Вилфрид Бони / Сайт Аль-Иттихада

Ивуарийский нападающий Вилфрид Бони продолжит карьеру в Аль-Иттихаде.

Клуб из Саудовской Аравии на своем официальном сайте объявил о трансфере 31-летнего форварда.

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Бони оставался без команды после разрыва контракта с катарским Аль-Араби в июле прошлого года. До этого он в течение 5,5 сезонов выступал в Англии за такие команды как Суонси, Манчестер Сити и Сток Сити. Самый удачный период карьеры Бони был в кампаниях 2013/14 и 2014/15 за "лебедей" – 25 голов в 54 матчах. После перехода в Манчестер Сити за 28 млн фунтов результативность ивуарийца пошла на спад.

По итогам 15 туров чемпионата Саудовской Аравии Аль-Иттихад занимает 12 место из 16-ти.

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Трансферы Мир Вилфрид Бони Вилфрид Бони Суонси Суонси Аль-Иттихад Аль-Иттихад
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