Экс-форвард Манчестер Юнайтед и Вильярреала Росси стал игроком Реала Солт-Лейк

Нападающий Джузеппе Росси перебрался в лагерь американского Реала Солт-Лейк. Клуб выступает в Западной конференции МЛС.

Опытный форвард подписал контракт с "кларето-кобальтовыми", сообщает официальный сайт клуба.

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Детали соглашения 33-летнего нападающего с Реалом Солт-Лейк пока неизвестны. Последним клубом итальянца был Дженоа, за который он выступал в сезоне 2017/18. В прошлом году Росси тренировался вместе с Вильярреалом, но "Желтая субмарина" не предложила ему контракт.

Итальянский форвард является воспитанником английского Манчестер Юнайтед, хоть и родился в Соединенных Штатах. Также он выступал за Ньюкасл, Парму, Вильярреал, Фиорентину, Леванте и Сельту. Кроме того, в активе Джузеппе Росси 30 матчей за сборную Италии, в которых забил 7 мячей.