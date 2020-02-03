Экс-форвард Ливерпуля Крауч станет ведущим собственного шоу на BBC

Бывший игрок сборной Англии Питер Крауч решил попробовать себя на телевидении.

Известный английский нападающий Питер Крауч будет вести собственное телевизионное шоу на канале BBC One в прайм-тайм, сообщает издание Daily Mail.

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39-летний экс-футболист станет ведущим развлекательной программы, название которой пока хранится в секрете. Интересно, что Крауч сам не напрашивался в эфир – на представителей канала произвел впечатление успех подкаста Крауча. Как следствие, Питеру сразу предложили подписать годовой контракт. Шоу Крауча стартует в июне 2020 года – примерно в одно время с чемпионатом Европы по футболу.

Напомним, Питер завязал с большим футболом в июле 2019 года. За свою карьеру форвард успел поиграть во многих английских клубах, таких как: КПР, Портсмут, Астон Вилла, Норвич, Саутгемптон, Ливерпуль, Тоттенхэм и других. Основную часть своей карьеры Питер провел в Сток Сити. Также Крауч сыграл 42 матча за сборную Англии, забив 22 мяча.

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