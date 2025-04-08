Зарплата Кэрролла в Бордо составляет 1614 евро брутто (менее 1400 евро нетто). Вся надежда форварда на бонусы, и в субботнем матче с Сен-Прайв-Сент-Илер он оформил дубль (2:1). Теперь он забил за экс-команду Данила Игнатенко 10 мячей, благодаря чему получил премию в размере 2000 евро. Об этом информирует Sud Ouest.

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В настоящее время Бордо играет в Национальном чемпионате 2, который является четвертым дивизионом Франции. Команда занимает третье место в группе B, отставая от лидера Сен-Мало на шесть очков. Повышение возможно только в случае финиша на первом месте.

В июле прошлого года клуб объявил о банкротстве. Таким образом, спустя 87 лет он лишился профессиональной лицензии, и было принято решение о закрытии академии. Бордо также автоматически был понижен в классе.

В 2011 году Кэрролл перешёл из Ньюкасла в Ливерпуль а 35 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим английским футболистом в истории. Он также 9 раз играл за сборную Англии.

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