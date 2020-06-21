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Экс-форвард Ливерпуля и ПСЖ завершил карьеру в 31

21:01 - Читати українською
Экс-форвард Ливерпуля и ПСЖ завершил карьеру в 31
Давид Нгог / Getty Images

Нападающий Давид Нгог решил прекратить выступления на профессиональном уровне.

О решении француза сообщил официальный сайт Жальгириса, который стал последним клубом для 31-летнего игрока.

Клопп обеспокоен возможной потерей лидера Ливерпуля – он интересует Реал и ПСЖ и до сих пор не подписал новый контракт

Нгог воспитывался в академии ПСЖ, однако провел всего 18 матчей в составе родной команды. Тогда еще молодого нападающего заметил Ливерпуль, но и в Англии результаты Давида трудно назвать впечатляющими – 9 голов в 63 матчах за "красных".

Травмы и слабая игра окончательно добили карьеру Нгога. Зимой этого года он перешел из Гонведа в Жальгирис на правах свободного агента, провел два матча и таки сдался.

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Теги
Англия Давид Давид Нгог Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ ПСЖ Жальгирис Жальгирис
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