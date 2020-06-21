Экс-форвард Ливерпуля и ПСЖ завершил карьеру в 31

Нападающий Давид Нгог решил прекратить выступления на профессиональном уровне.

О решении француза сообщил официальный сайт Жальгириса, который стал последним клубом для 31-летнего игрока.

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Нгог воспитывался в академии ПСЖ, однако провел всего 18 матчей в составе родной команды. Тогда еще молодого нападающего заметил Ливерпуль, но и в Англии результаты Давида трудно назвать впечатляющими – 9 голов в 63 матчах за "красных".

Травмы и слабая игра окончательно добили карьеру Нгога. Зимой этого года он перешел из Гонведа в Жальгирис на правах свободного агента, провел два матча и таки сдался.

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