Экс-форвард Ливерпуля Фаулер официально передал Клоппу свое сакральное прозвище

Бывший нападающий английского Ливерпуля Робби Фаулер поделился эмоциями от досрочного оформления чемпионства родной командой.

"Теперь Юргена можно называть богом, не так ли? Я бы ему это позволил.

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Если откровенно, то чувствую себя прекрасно. Знаю, что мы уже давным-давно не играем за Ливерпуль, но быть здесь и видеть то, что я видел – невероятно. Это действительно так", – цитирует легенду "красных" Goal.

Напомним, что Робби Фаулер защищал цвета Ливерпуля в 1993-2001 и в 2006-2007 гг. В составе мерсисайдцев он провел 369 матчей во всех турнирах, в которых забил 183 мяча. Болельщики Ливерпуля назвали Фаулера богом.

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