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Экс-форвард Ливерпуля Фаулер официально передал Клоппу свое сакральное прозвище

11:44 - Читати українською
Экс-форвард Ливерпуля Фаулер официально передал Клоппу свое сакральное прозвище
Клопп и Фаулер / The Mirror

Бывший нападающий английского Ливерпуля Робби Фаулер поделился эмоциями от досрочного оформления чемпионства родной командой.

"Теперь Юргена можно называть богом, не так ли? Я бы ему это позволил.

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Если откровенно, то чувствую себя прекрасно. Знаю, что мы уже давным-давно не играем за Ливерпуль, но быть здесь и видеть то, что я видел – невероятно. Это действительно так", – цитирует легенду "красных" Goal.

Напомним, что Робби Фаулер защищал цвета Ливерпуля в 1993-2001 и в 2006-2007 гг. В составе мерсисайдцев он провел 369 матчей во всех турнирах, в которых забил 183 мяча. Болельщики Ливерпуля назвали Фаулера богом.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Робби Фаулер Юрген Юрген Клопп
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