Белорус присоединился к Химкам на правах свободного агента, а детали его контракта с россиянами пока не разглашаются, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник Динамо Лесовой стал игроком московского клуба

"Для меня переход в Химки – новый этап и новые эмоции. РПЛ – это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата. В Венгрии у меня была спутниковая тарелка, и была возможность смотреть все матчи российской Премьер-лиги, я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть.

Перед подписанием контракта успел пообщаться с главным тренером Дмитрием Гунько. Меня представили команде, и я познакомился с ребятами. Начинаю усиленно работать", – поделился Сигневич в комментарии пресс-службе Химок.

Последним клубом белорусского нападающего стал венгерский Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров. В его активе 31 матч и всего 3 гола и 1 ассист в сезоне 2019/20.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти