Экс-форвард Карпат стал лучшим нападающим чемпиона Латвии

Украинский легионер латвийского клуба Роман Дебелко стал лучшим игроком Риги в сезоне-2019.

После последнего матча сезона в латвийской Суперлиге чемпион страны ФК Рига устроил празднование в честь победы в первенстве страны. Кроме того, состоялось награждение лучших игроков команды.

Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Риги

Звание лучшего нападающего получил 26-летний форвард Роман Дебелко, сообщает официальный сайт ФК Рига.

Украинец сыграл за свой клуб в 11 матчах и отличился семь раз. К слову, 26-летний воспитанник ивано-франковского футбола перебрался в чемпионат Латвии летом этого года в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Дебелко были львовские Карпаты, в которых он провел два года.

Напомним, Рига досрочно стала чемпионом своей страны, став недосягаемой для соперников за два тура до окончания первенства. Кроме Дебелко золотые медали получат еще двое украинцев – нападающий Мирослав Славов и полузащитник Вячеслав Шарпар. Интересно, что в прошлом году Рига также стала чемпионом – к победе команду впервые в ее истории привел нынешний наставник Зари Виктор Скрипник.

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