Нападающий Ростислав Тарануха покидает Оболонь на правах свободного агента. О своем решении сообщил сам игрок в своем Instagram.

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"К сожалению обстоятельства могут быть сильнее нас. Пришло время идти разными дорогами...Я искренне благодарю болельщиков за горячую поддержку, за любовь и эмоции, которыми вы меня вдохновляли! Благодаря вам на Оболонь Арене царит невероятная атмосфера, которой позавидуют топ клубы европейских чемпионатов! Каждому работнику клуба, тренерам, руководителям, президенту клуба низкий поклон и благодарность за комфортные условия, опыт и драгоценное время проведенное вместе! Всем партнерам по команде я желаю здоровья, успехов и достижения поставленных целей! Вы невероятный коллектив и заслуживаете самого лучшего! Обнимаю каждого", – написал Тарануха в своей соцсети.

Напомним, что до Оболони Тарануха выступал за Полесье, Сумы, Карпаты и Кремень. В составе Оболони нападающий провел 58 матчей, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами.

Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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