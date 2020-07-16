Экс-форвард Карпат может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии

Еще один представитель чемпионата Украины может перейти в европейское первенство.

Сенегальский нападающий Матар Дийе, недавно покинувший львовские Карпаты, за которые выступал на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает издание Sport.ch.

Матар Дийе покинул Карпаты, – журналист

22-летний футболист заинтересовал лидеров Суперлиги – Янг Бойз и Санкт-Галлен. Отмечается, что Матар уже успел провести переговоры с Санкт-Галленом. Также у игрока был контакт с представителями Янг Бойз.

Интересно, что портал Transfermarkt указывает, что Матар стал свободным агентом, хотя Олимпик, которому принадлежит контракт футболиста не сообщал об уходе игрока.

Напомним, Дийе перешел в донецкую команду в января 2019 года из итальянского Эсте в статусе свободного агента. С февраля по июнь 2020-го выступал на правах аренды за львовские Карпаты. В текущем сезоне провел в УПЛ 17 поединков, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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