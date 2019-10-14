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Экс-форвард Карпат Кузнецов покинул Спартак после назначения Тедеско

20:45 111 Читати українською
Экс-форвард Карпат Кузнецов покинул Спартак после назначения Тедеско
Сергей Кузнецов / ФК Спартак

Бывший нападающий львовских Карпат, Севастополя и ряда других клубов Сергей Кузнецов попрощался с московским Спартаком. До недавнего времени он исполнял обязанности главного тренера "красно-белых".

Бывший помощник Олега Кононова ушел из Спартака, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-наставник Шальке Тедеско возглавил Спартак

Кузнецов, в течение двух недель исполнявший обязанности наставника москвичей, не вошел в тренерский штаб Доменико Тедеско. Немец итальянского происхождения возглавил "красно-белых" в понедельник. Его ассистентами в столице России стали экс-защитник сборной Германии Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

Сергей Кузнецов прежде всего известный по выступлениям в Карпатах и ​​Севастополе. В июне 2018-го он вошел в тренерский штаб экс-тренера львовян Кононова в тульском Арсенале, а в ноябре того же года перебрался с ним в Спартак.

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