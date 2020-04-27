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Экс-форвард Ювентуса едва не перешел в Шахтер

20:24 67 Читати українською
Экс-форвард Ювентуса едва не перешел в Шахтер
Никола Аморузо / CalcioWeb

Бывший нападающий "Старой синьоры" Никола Аморузо жалеет, что в свое время не перешел в донецкий клуб.

"У меня была возможность уехать за границу. Сейчас я даже немного жалею. После Реджины я мог поехать в Шахтер, куда меня звал Мирча Луческу.

Экс-партнер Гвардиолы мог оказаться в Шахтере

Было очень хорошее с финансовой точки зрения предложение, а также шанс сыграть в Лиге чемпионов, но у меня как раз родилась дочь. Я отказался из-за семьи", – сказал Аморузо в комментарии изданию Сalciomercato.

Напомним, Никола начал профессиональную карьеру в 1993 году в Сампдории, с которой сразу же выиграл Кубок Италии. Наибольшую славу получил в футболке Ювентуса, завоевав с туринцами три чемпионства в Серии А. В общем, успел поиграть в 14 командах, последней из которых была Аталанта.

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Теги
Ювентус Ювентус Шахтер Шахтер Мирча Луческу Мирча Луческу
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