Экс-форвард Интера Марко Арнаутович выбрал вариант с продолжением карьеры в чемпионате Сербии. Как информирует Sky Sport Italia, Марко подпишет контракт с Црвеной Звездой на правах свободного агента. Он будет зарабатывать 2,5 млн евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории страны.

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В прошлом сезоне Црвена Звезда уверенно выиграла чемпионат Сербии. Столичная команда набрала 100 очков, опередив на 27 очков Партизан, занявший второе место. Спонсором клуба является российская компания Gazprom, а сами "красно-белые" часто играют товарищеские матчи с российскими клубами.

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