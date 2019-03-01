Экс-форвард Днепра продолжит карьеру в Индонезии

Украинский нападающий Евгений Бохашвили ближайшее время подпишет контракт с клубом ПСС.

Евгений и индонезийский клуб уже согласовали детали будущего перехода. Сегодня украинец должен прилететь в Индонезию и подписать контракт с ПСС, пишет Sport.ua.

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В новый клуб Бохашвили перейдет на правах свободного агента, статус которого получил в декабре прошлого года после ухода из Минска. Отметим, форвард является воспитанником Днепра, за первую команду которого он сыграл 4 матча.

ПСС по итогам прошлого сезона завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Индонезии, где и сыграет в текущем году.

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