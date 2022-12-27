У нападающего Вероны Николы Калинича есть шанс сменить клубную прописку во время зимнего окна.

Агент 33-летнего хорвата предложил своего клиента Лацио, сообщает инсайдер Николо Скира.

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"Орлы" планируют отпустить Ведата Мурики, потому придется искать нового дублера для Чиро Иммобиле. Калинич со своим опытом и скромными запросами вполне подходит роли запасного форварда. В текущем сезоне ветеран провел за Верону 10 матчей, в которых отличился 3 голами и одним ассистом.

Напомним, в свое время Калинич отыграл 5 сезонов за Днепр и даже забивал в финале ЛЕ 2014/15 против Севильи (2:3).

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