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Экс-форвард Днепра Матеус поздравил с Днем Национального флага Украины

23 августа 22:01 90 Читати українською
Экс-форвард Днепра Матеус поздравил с Днем Национального флага Украины
Матеус / фото из соцсетей

Бывший бразильский нападающий Днепра Матеус поздравил украинцев с Днем Национального флага.

"Сегодня его день – прекрасного флага Украины. Поздравляю, люблю вас очень сильно", – написал Матеус в своем профиле в Инстаграм.

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Напомним, что бразилец 5 лет провел в Украине, где защищал цвета Днепра, за который провел 157 матчей и забил 49 голов.

Hoje é o dia dela a linda bandeira da Ucrânia parabéns amo muito

Допис, поширений M_10 ️ (@matheus_10_99)

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Мир Матеус Матеус
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