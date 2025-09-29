Начвухслига Германии

Унион Берлин U-19 – Эрцгебирге Ауэ U-19 – 2:0

Голы: Кюлинг, 47 – Богданов, 64 (пен.)

Юниорская команда Униона Берлин продолжает укреплять свое лидерство в Начвухслиге, одержав важную победу над Эрцгебирге Ауэ со счетом 2:0.

Главной звездой матча стал украинец Дмитрий Богданов, который не только заработал пенальти, но и реализовал его, обеспечив второй гол для хозяев и фактически закрепил победный результат.

Экс-игрок киевского Динамо в августе присоединился к берлинскому клубу и уже успел адаптироваться. В шести матчах он забил десять голов. В последних пяти встречах Дмитрий не уходит с поля без забитого мяча.

