Бывший нападающий Динамо Илья Шкурин не поехал в составе Легии на выездной матч квалификации Лиги конференций с Хибернианом.

Когда во вторник днем Легия объявила состав на матч плей-офф Лиги конференций против шотландского Хиберниана, болельщики задавались вопросом, почему в составе отсутствует белорусский нападающий Илья Шкурин. В деле разбирался, в частности, журналист Якуб Польковски (Meczyki.pl), который обратил внимание на наличие в составе Кайрата на матч в Глазго против Селтика россиянина Егора Сорокина и белоруса Александра Мартыновича.

Экс-форвард Динамо не поедет на матч Лиги Европы – лидер команды боится сговора Лукашенко с властями другой страны

Спортивный директор казахстанского клуба объяснил, что все игроки получили въездные визы в Шотландию, поскольку заявки начали подавать еще до ответного матча со Слованом из Братиславы. Процесс был организован, в частности, министром спорта Казахстана и УЕФА.

Шкурин не поехал в Шотландию из-за отсутствия паспорта. В его случае процедура получения визы была бы гораздо длиннее, информирует Gol24.

"Он не может получить новый, потому что [президент Беларуси] Лукашенко запретил иностранным дипломатическим представительствам выдавать визы и паспорта. Илья не может вернуться в страну по политическим причинам. Однако у него есть документ, дающий право на поездки по Европейскому союзу", – объяснил Польковски.

"До подписания контракта с Легией у Шкурина оставалось еще полгода действия паспорта, и он не пойдет в белорусское посольство, чтобы получить новый. Перед подписанием Шкурина Легия думала, как клубу быть с этой ситуацией. Было ясно, что возникнут проблемы, но в конечном итоге боссы клуба решили подписать контракт", – добавил под публикацией Польковски главный редактор издания Meczyki Томаш Влодарчик.

Ранее Шкурин не ездил с Легией в Казахстан на матч с Актобе из-за опасений ареста режимом Лукашенко.

Серветт назначил жертву Фонсеке и имеет игрока-симпатика России, который был у Зари – последний шанс Шахтера на еврокубки