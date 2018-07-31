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Экс-форвард Динамо, Таврии и Металлурга Д Ади сменил клуб в США

09:15 70 Читати українською
Экс-форвард Динамо, Таврии и Металлурга Д Ади сменил клуб в США
Фанендо Ади / ФК Портленд Тимберс

Нападающий Фанендо Ади, который ранее выступал в Украине, перешел из Портленд Тимберс в Цинциннати.

Цинциннати на своем официальном сайте сообщил о подписании нигерийского форварда Фанендо Ади.

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Футболист с зимы 2011 по лето 2012 года выступал в УПЛ, где провел по полгода в донецком Металлурге, Динамо и Таврии.

В 2014 году перешел в состав Портленд Тимберс, с которым становился победителем МЛС. Всего за этот клуб нигериец провел 144 матча и забил 60 голов.

Как сообщают американские СМИ, сумма трансфера составила 725 тысяч евро.

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