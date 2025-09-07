Илья Шкурин присоединился к Легии год назад, перейдя из Стали (Мелец). Белорус обошелся столичному клубу в 1,2 миллиона евро, и на него возлагались большие надежды. К сожалению, сезон выдался для игрока непростым. Он, конечно, не раскрыл весь свой потенциал, хотя и забил важные голы, например, в финале Кубка Польши против Погони.

Экс-форвард Динамо второй раз не смог поехать на выездной матч еврокубка – клуб знал об этой проблеме до подписания контракта

Уже некоторое время ходят слухи, что Легия ищет нового нападающего, что может обернуться для Шкурина серьезными проблемами. Ярким подтверждением этого является его отсутствие в заявке на Лигу конференций.

Как информирует польский портал Goal, Катовице заплатит за него 400 тысяч евро. Это базовая цена, к которой могут быть добавлены различные бонусы. Но это еще не все. В контракте прописан процент от будущей стоимости белоруса в Легии. По данным источника, он составляет от 25 до 30 процентов.

Ранее Легия дважды не смогла заявить Шкурина на гостевые матчи в еврокубках из-за его просроченного паспорта Беларуси и опасений последствий за выступления против режима Лукашенко.

