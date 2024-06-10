Украинский нападающий Владислав Кулач рассказал, почему так и не смог полностью раскрыться в азербайджанской Зире.

"Пока ничего не планирую, Пока что рассматриваю варианты. Еще и недели не прошло после завершения сезона, хочется сперва немножко отдохнуть, а потом уже думать.

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Для Зиры – это очень хороший результат. Мы вторая команда в Азербайджане, уступаем лишь Карабаху, поэтому сезон для команды выдался успешным.

Что касается меня, то конечно, что хотелось бы лучше. Микротравмы помешали быть в той форме, что планировал. Но если оценивать в целом, то получился неплохой сезон как для меня, так и для коллектива", – сказал Кулач в комментарии Українському футболу.

К слову, Владислав в прошлом первенстве провел за Зиру 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Transfermarkt оценивает 31-летнего форварда в 500 тысяч евро.

Напомним, в сезоне 2020/21 Кулач в составе Ворсклы стал лучшим бомбардиром УПЛ, записав в свой актив 15 голов.

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