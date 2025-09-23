Нападающий Унион Берлин U-19 Дмитрий Богданов приумножает свои результативные действия в сезоне, забивая голы за свою команду.

Дмитрий Богданов покоряет молодежную Бундеслигу, удачно выступая за Унион Берлин. В матче против сверстников из Берлинера украинец оформил второй хет-трик в сезоне.

Украинец отметился вторым хет-триком за сезон в чемпионате Германии – имеет сумасшедшую статистику

Экс-игрок киевского Динамо в августе присоединился к берлинскому клубу и уже успел адаптироваться. В пяти матчах он забил девять голов. В последних четырех встречах Дмитрий не уходит с поля без забитого мяча.

Стоит заметить, что Унион Берлин U-19 возглавляет турнирную таблицу группы C с 19 баллами. Ближайший преследователь отстает на три пункта.

