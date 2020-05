Экс-форвард Динамо признался, как Шевченко поставил крест на его карьере в Киеве

Quand Ismael #Bangoura raconte qu'il y avait des négociations entre @LEMANSFC et @OL en 2007 pour son transfert



"A l'époque #Fred et #Carew étaient blessés, #Lyon voulait recruter un attaquant, les présidents se sont contactés, mais Legarda demandait plus".#OL #TeamOL #MUC pic.twitter.com/bjEgXSQETV