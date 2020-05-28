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Экс-форвард Динамо признался, как Шевченко поставил крест на его карьере в Киеве

19:38 125 Читати українською
Экс-форвард Динамо признался, как Шевченко поставил крест на его карьере в Киеве
Исмаэль Бангура / Фото из открытых источников

Бывший нападающий "бело-синих" Исмаэль Бангура рассказал о причинах своего отъезда из столицы Украины.

"Президент сказал, что меня вынуждены продать, потому что в команду хотел вернуться Андрей Шевченко, чтобы играть в еврокубках за Динамо", – сказал Бангура в эфире на странице французского комментатора Рафаэля Чадера в социальной сети Твиттер.

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Напомним, Исмаэль защищал цвета Динамо с 2007 по 2009 годы и сумел завоевать с киевлянами чемпионство в сезоне 2008/09. В 2009 году покинул "бело-синих" и за 11 млн евро перешел в Ренн. Недавно любительский клуб Мюлуз, который выступает в четвертом по силе дивизионе Франции, разорвал с 35-летним гвинейским нападающим контракт из-за "недостаточного вклада футболиста в успехи команды".

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