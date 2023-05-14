"В чем главная проблема Динамо в этом сезоне? Не существует одной проблемы в том, что происходит. Самая главная – это война. Я очень переживаю, что "бело-синие" не на своем месте и знаю, что все в команде переживают так же.

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Но я понимаю, что это возможно исправить только тяжелым трудом и новыми идеями. Это нужно сделать как можно скорее, и надеюсь, что будет сделано", – написал Кравец в своем Instagram.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры футболиста 29 января 2023 года. За свою карьеру Артем успел поиграть в Динамо (воспитанником которого он является) и киевском Арсенале, немецком Штутгарте, испанской Гранаде, турецких Кайсериспоре, Коньяспоре и Сакарьяспоре. Отметим, что киевляне занимают четвертое место в УПЛ, позорно вылетев из Лиги Европы.

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