Польский форвард Лукаш Теодорчик продолжит карьеру в Виченце, сообщает официальный сайт "бьянкоросси".

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30-летний нападающий перешел в новый клуб на правах свободного агента и подписал с ним соглашение до завершения сезона с возможностью продления контракта.

Напомним, Теодорчик в свое время успел поиграть в Украине. В 2014 году он присоединился к Динамо из польского Леха за 4 млн евро. За киевский клуб в УПЛ провел 24 матча, в которых забил 10 голов. С 2016 по 2017 гг. выступал в аренде в Андерлехте, куда, в результате, и перешел за 4,5 млн евро. Последним клубом Лукаша был Удинезе, досрочно расторгший с поляком контракт 30 декабря 2021 года.

К слову, сейчас Виченца занимает в турнирной таблице Серии Б последнюю строчку, набрав 7 очков после 17 матчей.

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