toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ЗАРЯ

Экс-форвард Динамо перешел в клуб бразильской Серии В

13:41 - Читати українською
Экс-форвард Динамо перешел в клуб бразильской Серии В
Гусмао Гильерме / ФК Америка Минейру

Бразильский бомбардир продолжает менять клубы на родине, пытаясь найти свою команду.

Бывший нападающий Динамо Гусмао Гильерме перешел в Америка Минейру, сообщает официальный сайт "кроликов".

Леднев откровенно высказался о сотрудничестве с Луческу

31-летний форвард будет выступать в футболке клуба бразильской Серии В на правах свободного агента до февраля 2021 года. Последней командой Гильерме был Флуминенсе, в котором он выступал на правах аренды из Коринтианса.

Напомним, в Украине бразилец известный по выступлениям за Динамо: в киевскую команду он перешел в феврале 2009 года из Крузейро за 5 млн евро. Уже через полгода, в августе, он отправился в годичную аренду в московский ЦСКА, а затем за 6 млн евро вернулся на родину – в Атлетико Минейро. за Динамо в УПЛ провел 11 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Олимпик – Динамо: Луческу дебютирует в УПЛ без 5 лидеров – Буяльский феерит, голы новичков, причины ярости румына

blog_ava
"Финансы поют романсы": Кобин выделил главную проблему Миная перед стартом в УПЛ
08:27
3085
Теги
Трансферы Мир Гусмао Гусмао Гильерме Динамо Киев Динамо Киев Коринтианс Коринтианс Америка Минейру Америка Минейру Флуминенсе Флуминенсе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов
    Ліга чемпіонів — 08:003359 ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов
7
час
:
32
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?