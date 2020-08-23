Экс-форвард Динамо перешел в клуб бразильской Серии В

Бывший нападающий Динамо Гусмао Гильерме перешел в Америка Минейру, сообщает официальный сайт "кроликов".

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31-летний форвард будет выступать в футболке клуба бразильской Серии В на правах свободного агента до февраля 2021 года. Последней командой Гильерме был Флуминенсе, в котором он выступал на правах аренды из Коринтианса.

Напомним, в Украине бразилец известный по выступлениям за Динамо: в киевскую команду он перешел в феврале 2009 года из Крузейро за 5 млн евро. Уже через полгода, в августе, он отправился в годичную аренду в московский ЦСКА, а затем за 6 млн евро вернулся на родину – в Атлетико Минейро. за Динамо в УПЛ провел 11 поединков, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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