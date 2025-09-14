Молодежная лига НФС, группа С, 6-й тур

Герта U-19 – Унион Берлин U-19 – 1:5

Голы: Ерлия, 65 – Али, 29, Богданов, 77, 89, Грей, 85, Слискович, 90

Степанов голом спас Нюрнберг от поражения – украинец "отомстил" Клозе за недоверие

Украинский форвард Дмитрий Богданов отметился дублем в "берлинском дерби". Наш земляк вышел в стартовом составе Униона U-19 на выездной поединок против Герты U-19. Гости вышли вперед в середине тайма, однако после перерыва хозяева сумели отыграться. При ничейном счете свое слово сказал украинец, забив дважды с интервалом в 12 минут.

В итоге Унион одержал разгромную победу (5:1) и вышел в лидеры турнирной таблицы своей группы.

Напомним, Богданов – воспитанник Динамо. В июле 2022 года перебрался в дрезденское Динамо, где выступал за команды U-17 и U-19. В августе 2025-го за 600 тысяч евро перешел в Унион. В текущем сезоне провел за молодежную команду 4 матча, в которых забил 6 голов. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

Кухаревич голом спас Слован от поражения после удаления Игнатенко – украинец забил во втором матче подряд