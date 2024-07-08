Украинский нападающий Владислав Кулач продолжит карьеру в Пюнике, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский легионер подписал контракт с представителем Чемпионшипа – ранее он выступал за Челси

Детали контракта 31-летнего игрока с действующим чемпионом Армении не разглашаются, однако Transfermarkt заявляет о соглашении на один сезон – до 30 июня 2025 года.

Напомним, Кулач – воспитанник донецкого Олимпика. С 2010-го по 2020-й годы находился в структуре Шахтера, за главную команду которого не провел ни одного матча. Выступал в арендах за Мариуполь, запорожский Металлург, каменскую Сталь, Зарю, Ворсклу, Александрию, турецкий Эскишехирспор и венгерский Гонвед.

В январе 2020-го в статусе свободного агента перешел в Ворсклу, где стал лучшим бомбардиром УПЛ (15 голов в сезоне 2020/21). Далее было 1,5 года в Динамо и азербайджанская Зира. Transfermarkt оценивает форварда в 400 тысяч евро.

К слову, главным тренером Пюника является Егише Меликян, который в свое время работал с донецким Металлургом, каменской Сталью и Львовом. В составе армянской команды уже есть два украинца – защитники Антон Братков и Сергей Вакуленко.

Динамо ризикує згубити ще двох потенційних зірок – відсутність системи і несолідне ставлення ведуть до зневіри