В четверг, 7 августа, в третьем квалификационном туре Лиги Европы состоялись первые матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 3-й раунд квалификации

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Ноа (Армения) – 1:1

Голы: Де Барр, 45+9 – Брис, 9

Нереализованный пенальти: Де Барр, 45+9 (Линкольн Ред Импс)

Фредрикстад (Норвегия) – Митьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

ЧФР Клуж (Румыния) – Брага (Португалия) – 1:2

Голы: Синьян, 30 – Горби, 17, 50

АЕК Ларнака (Кипр) – Легия Варшава (Польша) – 4:1

Голы: Понс, 16, Ангельски, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (аг.) – Нсаме, 18

Удаление: Капустка, 90+8 (Легия, вторая желтая карточка)

Гекен (Швеция) – Бранн (Норвегия) – 0:2

Голы: Магнуссон, 28, 57

Нереализованный пенальти: Солтведт, 16 (Бранн)

ПАОК (Греция) – Вольфсберг (Австрия) – 0:0 (после первого тайма)

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия) – 0:1 (после первого тайма)

Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды) – 1:0 (после первого тайма)

Стяуа (Румыния) – Дрита (Косово) – 0:1 (после первого тайма)

Линкольн Ред Импс на своем поле спас ничью с армянским Ноа. Уже на старте встречи гости вышли вперед, однако арбитр взятие ворот отменил из-за офсайда. За немного Брис исправился за партнера, забив уже без претензий от рефери. Уже в добавленное время Де Барр упал в борьбе с соперником в штрафной Ноа и судья назначил пенальти. К отметке подошел сам пострадавший, но не смог переиграть голкипера. К сожалению, защитники Линкольна не успели подстраховать и Де Барр успел первым на мяч, восстановив статус-кво.

После перерыва армяне прибавили и владели безоговорочным преимуществом. Воплотить его в забитый гол удалось уже в коменсированное время. Вывезти из Гибралтара победу Ноа не удалось – арбитр снова зафиксировал положение вне игры, отменив уже второй гол гостей.

В скандинавском дерби датский Митьюлланд на выезде взял верх над норвежским Фредрикстадом. Гости еще до середины тайма создали себе комфортное преимущество, дважды отличившись в воротах соперника. На экваторе второй сорокапятиминутки норвежцы зажгли интригу, которую буквально в следующей атаке похоронил эквадорский экс-хавбек Шахтера Денил Кастильо.

Брага на выезде дожала ЧФР Клуж. Героем встречи стал французский полузащитник португальцев Горби, который сумел отличиться в каждом из таймов. Румыны смогли на гол престижа, однако этого оказалось недостаточно, чтобы претендовать хотя бы на ничью.

Настоящей сенсацией завершился поединок между ларнакским АЕКом и Легией. Варшавцы умудрились пропустить четыре гола, хотя все начиналось не так трагично. На гол Понса сразу же ответил представитель Легии и на перерыв команды ушли при равном счете.

Сразу после отдыха Ангельски отличился в воротах своих земляков, а под конец тайма Легия получила еще два мяча, один из которых забила сама себе. Экс-форвард Динамо Илья Шкурин весь матч просидел в запасе гостей.

В еще одном скандинавском дерби снова победу праздновали гости. Норвежский Бран забил два сухих гола шведскому Гекену – дублем отметился Магнуссон. Счет мог быть крупнее, но Солтведт на 16-й минуте с пенальти не попал по воротам Геккена.