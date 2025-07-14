Нападающий Илья Шкурин не поедет в Казахстан на матч с Актобе.

Форвард варшавской Легии Илья Шкурин отказался ехать на ответный матч квалификации Лиги Европы с Актобе (первый матч завершился победой поляков со счетом 1:0). Как информирует журналист Криштоф Марциняк, это связано не со здоровьем, а с политическими причинами.

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Экс-форвард киевского Динамо опасается, что критикуемый им белорусский режим в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами может создать ему проблемы. Напомним, что именно по этой причине Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси.

Стоит отметить, что на днях Шкурин забил гол в Суперкубке Польши, принеся победу над Лехом. Илья также отмечался голами в недавних спаррингах – на него возлагают надежды как на одного из новых лидеров команды. Белорус защищает цвета Легии с 2025 года.

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